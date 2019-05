Eleições europeias continuam na República Tcheca, Eslováquia, Malta e Letônia

25/05/2019 | 14:53



As eleições ao Parlamento Europeu estão tendo continuidade na República Tcheca, na Eslováquia, em Malta e na Letônia neste sábado enquanto eleitores nessas nações da União Europeia participavam de uma votação marcante em que nacionalistas em ressurgimento estão desafiando partidos tradicionais sobre o futuro da Europa.

As apostas para a UE estão especialmente altas no voto deste ano, que está transcorrendo em todos os 28 Estados-membros desde a última quinta-feira até amanhã. Cidadãos estão elegendo 751 legisladores, com um número de assentos atribuído a cada nação com base na sua população, para uma legislatura que afeta crescentemente as vidas cotidianas dos europeus.

Grupos anti-imigração e de extrema direita estão esperançosos de que podem ganhar terreno no Parlamento Europeu e usá-lo para retomar poder da UE para os seus governos nacionais. Partidos moderados, por outro lado, querem cimentar elos mais estreitos entre países na UE.

"Estamos em uma encruzilhada, ou seja, se a UE se tornará mais forte e mais integrada ou, ao contrário, se um processo do seu enfraquecimento está prestes a começar", a presidente-eleita da Eslováquia, Zuzana Caputová, disse a repórteres após votar na cidade de Pezinok.