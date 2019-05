25/05/2019 | 14:11



Giovanna Ewbank está de férias com o marido Bruno Gagliasso nas Maldivas. A beldade está aproveitando seu momento de descanso para postar várias fotos no paraíso paradisíaco e um clique para lá de sensual chamou a atenção da web.

Gio compartilhou na última sexta-feira, dia 24, a foto e aproveitou para tirar tudo neste click fazendo um topless, mas com as mãos tampando os peitos para não ser censurada no Instagram.

Na legenda, Gio aproveitou para fazer um leve publi post da sua nova coleção para uma marca de biquínis. Espertinha, né?