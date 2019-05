Eliéser ganha prova no Power Couple Brasil e se descontrola

25/05/2019 | 14:11



Ai, que isso... eles estão descontrolados! E a mansão do Power Couple Brasil está realmente pegando fogo. Eliéser que já é um pouco mais conhecido nas telinhas por aparecer no Big Brother Brasil anteriormente, provou por a mais b que o confinamento realmente não é para ele.

No antigo reality o jogador já havia se envolvido em diversas brigas, e no Power Couple Brasil não está sendo diferente. Na primeira confusão, Eliéser colocou praticamente Lucas Salles no chão quando foi apenas enganado em uma brincadeira e que não poderia falar nada durante o dia - quando descobriu, simplesmente fez o maior piti da temporada (até chorou). Depois, ele também protagonizou algumas confusões com o casal: Paula Pequeno e Alexandre Folhas, mas era algo tão superficial que poderia ser facilmente esquecido, mas na mente no Eliéser aquilo tomou uma proporção gigantesca e ele se envolveu em mais uma confusão.

Após trocarem muitas farpas, chegou uma prova para os homens da mansão do Power Couple Brasil realizarem e Eliéser acabou levando a melhor e venceu a prova, mas ele poderia comemorar tranquilamente com a sua esposa Kamilla e ficar por isso mesmo, e conhecendo o jeito explosivo do rapaz, é claro que ele quis dar uma provocada e soltou uma infinidade de palavrões e foi tirar uma das vidas (que fazia parte da dinâmica da prova) que Folhas tinha na camiseta com a maior brutalidade possível.

Gugu e Paula Pequeno ficaram simplesmente de queixo caído e indignados com tamanha loucura do paranaense.