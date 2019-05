Ladrão é baleado pela polícia após roubar carro no Casa Branca

do Dgabc.com.br



25/05/2019 | 13:36



Policiais da Força Tática balearam, na noite de sexta-feira (24), um homem – que ainda não foi identificado – após roubar um carro modelo Fox/Volkswagem vermelho, no bairro Casa Branca, em Santo André.

A PM (Polícia Militar) já tinha recebido informação de que, por volta das 18h, o veículo teria sido levado na Rua Santo Fattori, altura do número 51. Durante patrulhamento, por voltas das 21h, a equipe policial encontrou o carro na avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira e, ao darem sinal de parada, o veículo saiu em fuga. Após entrar na contramão na avenida Preste Maia, o motorista perdeu o controle batendo contra um poste. O condutor saiu do carro e disporou tiros contra a polícia, que revidou o ataque.

O ladrão foi baleado, tentou fugir, mas caiu ferido e foi encaminhado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal). Até o momento não há identificação do criminoso, que estava sem documentos e não foi procurado por familiares.

Dentro do carro do ladrão a polícia interrogou Aline Pereira da Silva, 33 anos, que informou não saber do roubo e estar como acompanhante do homem. Ela será chamada pela polícia para prestar esclarecimentos.

A arma que ele usava era de modela Taurus, calibre 38, e estava com a numeração suprimida. O caso foi registrado no 1º DP (Centro).

A equipe do Diário aguarda posicionamento da assessoria de imprensa de Santo André sobre a situação de saúde do homem.