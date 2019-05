Spice Girls lotam primeiro show da nova turnê e fãs vão à loucura!

25/05/2019 | 13:11



Os fãs das Spice Girls já podem respirar aliviados! Aqueles que estavam com saudades de ver a girl band no palco terão muitos vídeos e fotos para aproveitar, já que a nova turnê da banda começou oficialmente.

O grupo se desmanchou no começo dos anos 2000 com saída de Geri Halliwell. As cinco voltaram a se reunir para uma turnê entre 2007 e 2008 e sua última apresentação foi no encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012. Agora Mel B., Mel C., Geri Halliwell e Emma Bunton voltaram aos holofotes para cantar Wannabe, Say you'll be there e muitos outros hits. A única integrante que ficou de fora foi Victoria Beckham, que agora vive a carreira de estilista.

O primeiro show da nova turnê, Spice World, aconteceu em Dublin, na Irlanda, última sexta-feira, dia 24. O estádio estava lotado e os fãs que aguardavam o retorno das Spice Girls piraram!