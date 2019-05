Paris Saint-Germain anuncia renovação de contrato com o técnico Thomas Tuchel

25/05/2019 | 12:48



Os rumores quanto à saída do técnico Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain terminaram. Neste sábado, o clube francês anunciou a extensão do contrato do treinador alemão até junho de 2021. O vínculo anterior se encerraria em 2020.

No comunicado divulgado em seu site, o clube manifesta apoio ao treinador e afirma que todo o elenco e os dirigentes estão ao lado de Tuchel por conta de sua "visão moderna do futebol e seu senso de relações humanas".

Apesar do fracasso na campanha da Liga dos Campeões, em que o estrelado time francês caiu nas oitavas de final para o Manchester United, e da perda da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, o treinador de 45 anos conduziu a equipe de Paris à conquista antecipada do Campeonato Francês, o oitava da história do clube.

"Estou muito feliz e orgulhoso da extensão do meu compromisso com o PSG. Obrigado ao presidente e a todo o clube pela confiança que demonstraram em mim e na minha equipe. Isso só reforça a minha meta de levar a equipe ao topo de seus objetivos. Estou convencido de que o melhor está por vir para o nosso clube", afirmou Tuchel.

O principal desafio de Tuchel segue sendo conseguir ter êxito na gestão do elenco milionário para elevar o patamar do Paris Saint-Germain no futebol europeu. No entanto, é possível que Neymar e Mbappé, as duas principais estrelas da equipe, não fiquem para a próxima temporada.