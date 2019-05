Em Paris, Flávia Viana e Marcelo Zangrandi anunciam noivado

25/05/2019 | 12:11



Flávia Viana e Marcelo Zangrandi estão noivos! O casal, que passou a se relacionar após participarem do programa A Fazenda - Nova Chance, revelou a novidade através do Instagram, onde divulgaram fotos do momento do pedido de casamento, que aconteceu aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França.

Meu amor, eu te amo. Sim, sim, sim, um infinito de amor para nós. Vem casamento Flacelo, escreveu Flávia ao divulgar um clique do casal aos beijos.

Que momento incrível. São momentos como esses que ficam guardados em nossa mente e coração! Eu não preciso dizer o tanto que amo essa mulher, mas vou!! Haha Estamos em uma fase maravilhosa, pessoal, amorosa e profissional! Quero sim estar ao lado dela para o resto da minha vida!!! E o melhor... ela disse sim também, disse Marcelo ao contar para os fãs que havia pedido Flavia em casamento. É muito amor, né?