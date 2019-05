Marido de Carlinhos Maia desativa rede social e manda suposta indireta para Luísa Sonza

25/05/2019 | 12:11



Eita! A polêmica entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes continua. Após Luísa Sonza sair em defesa do marido através de um pronunciamento feito no Instagram, Lucas Guimarães, companheiro de Carlinhos, usou a rede social para escreveu um textão sobre o assunto.

Meus amores, há anos mostramos nossa vida, todos os dias aparecemos em família e com a família. Aparecemos juntos e mesmo separados estamos juntos, não existe competição com quem amamos e não apelamos nem nos despirmos de beleza para chamar atenção para si. Sempre foi Carlinhos e Lucas, Lucas e Carilhos. Eu casei com o homem certo. Um homem que erra o tempo todo e assume o tempo inteiro. Voltem no tempo e analisem quem somos e quem são. Carlinhos é luz, amor e erro, mas que ele é amado por quem é, isso não podemos negar, começou Lucas, citando uma fala que também já foi dita por Luisa Sonza no Twitter em meio à polêmica: Casei com o homem certo.

Estou me retirando do Instagram para que vocês percebam que somos humanos e que mesmo amando vocês, nos amamos mais ainda. Sempre foi assim: Vivemos sem nada e com amor, viveremos sem essa maldade com amor.Tanto Carlinhos quanto Whindersson são incríveis, sempre se deram bem. Do mesmo jeito que levavam de Carlinhos para Whindersson, levavam de Whindersson para Carlinhos. Sei que os dois são vítimas da fofoca e da maldade. Cuidado com as pessoas SONSAS que se alimentam do brilho do outro, porque são foscas de aLma. Até um dia meus grandes amores. Continuaremos com nosso amor e nossa verdade. As máscaras vão cair, a verdade vai aparecer. Quanto a Carlinhos e Whindersson, que o bem e a amizade vençam! Perdão é a palavra, Deus é a vida e o resto é Sonsa. Desculpa, mas eu precisava falar, finalizou ele, colocando a palavra sonsa com letras maiúsculas e chamando atenção para o L de alma também escrito em caixa alta.

Na rede social, diversos seguidores apontaram para um indireta para Luísa:

Chamando de "Sonsa" será que ele se refere a Luísa?, questionou um internauta.

Será que o esses sonsa queria dizer Sonza?, disse outro.

Após o desabafo, Lucas, assim como Carlinhos, também desativou seu perfil no Instagram. Por enquanto, Luísa e Whindersson não se manifestaram mais sobre o assunto.

Será que essa história ainda está longe de acabar?