Graciele Lacerda faz harmonização facial e exibe resultado na web

25/05/2019 | 12:11



No mundo do entretenimento não é nada incomum que os famosos façam alguns retoques na aparência.

Graciele Lacerda, companheira de Zezé Di Camargo, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma montagem de fotos exibindo o resultado de uma harmonização facial que realizou recentemente.

Sempre tive muito medo de mexer no meu rosto. O botox fiz com 37 anos por entender que seria uma prevenção, para evitar ficar com o rosto marcado futuramente. Com a harmonização facial fiquei super receosa e só fiz depois de conversar horas com meu médico e entender que por ter perdido muita gordura, meu rosto afinou muito e ficou com um vazio, principalmente na região bochecha, que precisava ser melhorado. Hoje foi o dia da avaliação e estou como? Super satisfeita com resultado e mostrando pra vocês como ficou. Fiz alguns retoques e depois de eu mostro o resultado final, explicou ela ao falar sobre o procedimento estético