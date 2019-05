Débora Nascimento diz que está solteira e beija mulher em festival de música

25/05/2019 | 12:11



José Loreto anda chamando atenção por aparecer nos últimos dias curtindo muito a noitada carioca e rodeado de amigos, mas Débora Nascimento parece que não está muito atrás, não! De acordo com o jornal Extra, a atriz roubou a cena durante passagem pelo festival de música MECAInhotim, que aconteceu no último fim de semana na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais.

A publicação revelou que a atriz, que levantou suspeitas de reconciliação com José Loreto após anúncio polêmico do fim do casamento, curtiu muito o festival e foi vista aos beijos com outra mulher durante um show que acontecia por lá.

Na ocasião, ela estava acompanhada de alguns amigos, entre eles o fotógrafo queridinho das celebridades, André Nicolau, e não escondeu de ninguém qual era seu status de relacionamento.

- Tô solteira!, teria dito a artista durante uma conversa.

Por enquanto, a atriz não se pronunciou sobre o assunto, mas mostrou que estava mesmo no festival de música e dividiu com os seguidores no Instagram um registro da curtição em um clique feito por André Nicolau.

Vale lembrar que após a separação, José Loreto e Débora Nascimento apareceram juntos algumas vezes e levantaram suspeitas de que estariam se entendendo novamente. No entanto, nenhum dos dois confirmou a reconciliação.

Recentemente, Débora também falou sobre o ator em entrevista à revista Glamour. Sem dar detalhes sobre o relacionamento amoroso dos dois, ela apenas comentou sobre o papel de Loreto na sua vida: Ele é o pai da minha filha e vai ser pra sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e sou madura o suficiente para entender.