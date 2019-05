Lindsay Lohan manda mensagem para Paris Hitlon depois de ser atacada por socialite em programa ao vivo

25/05/2019 | 12:11



Linday Lohan causou nas redes sociais em recente foto publicada no Instagram. A atriz postou uma foto com antiga da época em que era amiga de Paris Hilton, mas o que chamou atenção foi o fato dela ter feito a publicação logo depois de ter sido atacada na televisão pela socialite.

As duas artistas costumavam serem muito amigas e causarem juntas, no começo dos anos 2000. Elas viviam aparecendo lado a lado em tabloides, até que um dia a amizade chegou ao fim sem maiores explicações. Recentemente, Paris estava participando do programa Watch What Happens Live e o apresentador Andy Cohen relembrou um caso:

- Paris, você disse que recentemente que não quer seu nome sendo dito em uma frase com o de Lindsay Lohan.

Logo após isso ele pediu para que a celebridade falasse três coisas boas sobre a sua ex-amiga. A loira soltou um riso nervoso e depois falou:

- Ela é ultrapassada, patética e constrangedora.

Lindsay não deixou as alfinetadas ao vivo passarem em branco e postou a foto acima. Na legenda, escreveu:

Amizades ultrapassadas são verdadeiras. Com amor, Paris Hilton, parabéns pela sua nova música.

Essa não foi a primeira vez que Lindsay deu o que falar nos último tempos.