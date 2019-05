Em favor do Grande ABC

Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 11:27



Os deputados que integram a comissão de assuntos metropolitanos e municipais da Assembleia Legislativa vestiram a camisa do Grande ABC. Eles formalizaram convite ao presidente do Metrô, Silvani Alves Pereira, e ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para que compareçam à casa e esclareçam os motivos pelos quais o Estado cogita trocar o modal da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital, desprezando o monotrilho, que integra o contrato assinado em 2014, pelo BRT, que nada mais é do que um corredor de ônibus com sigla derivada de expressão em inglês.

A intenção dos parlamentares é que a dupla demonstre tecnicamente os motivos da eventual troca de sistemas, que foi cogitada em março pelo governador João Doria. Na ocasião ele anunciou a realização de estudo de viabilidade para definir como seria o ramal, cujo resultado deverá ser conhecido no fim de junho.

Além disso, os deputados pretendem mostrar aos representantes do governo que a população do Grande ABC deseja o monotrilho. E que não se sentirá contemplada por mais uma via segregada à passagem de ônibus, como a que já tem.

Para que isso fique claro, eles poderão recorrer às dezenas de reportagens publicadas por este Diário ao longo dos últimos meses. Textos que amplificam o desejo de representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e ainda as centenas de fotos de moradores da região, que, espontaneamente, revelam a razão pela qual desejam o sistema sobre trilhos.

Neste primeiro momento, o presidente do Metrô e o integrante do primeiro escalão do governo comandado por Doria são convidados para fornecer as informações. Caso recusem e não compareçam, aí serão oficialmente convocados.

É isso que os moradores do Grande ABC esperam dos seus representantes no Poder Legislativo. Que, independentemente do partido a que pertençam, estejam atentos às demandas da população e atuem de forma objetiva para auxiliá-los na resolução. Ponto para os parlamentares.