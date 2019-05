Ramalhão empresta os zagueiros Heliton e PV

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 10:07



Revelados nas categorias de base, os zagueiros Heliton e PV não vão disputar a Copa Paulista pelo Santo André. Depois do bom desempenho na campanha do título da Série A-2, eles chamaram atenção de clubes brasileiros e foram emprestados até o fim da temporada. O primeiro vai defender o Figueirense, na Série B. Já PV foi para o time sub-23 do Bahia, que terá pela frente o Brasileiro de Aspirantes.

Heliton foi titular durante a campanha e, inclusive, figurou na seleção da Série A-2. Já PV teve menos oportunidades, mas quando entrou apresentou atuações seguras em confrontos importantes, como na vitória por 1 a 0 diante do Juventus, na fase de classificação, e, principalmente, no segundo jogo da final, nos 3 a 1 sobre a Inter de Limeira.

“Agradeço a chance que a diretoria do Santo André está me dando. O Emerson Maria (técnico do Figueirense) me ligou, disse que conta comigo e quero corresponder. É o primeiro Nacional que jogo. Com certeza coisas maiores vão vir, poder jogar uma Série A, atuar na Europa. Estou feliz”, comentou Heliton, que tem contrato com o Ramalhão até abril de 2021.

PV segue a linha. “Quero aprender, evoluir e mostrar o que sei. Fazer ótimo Brasileiro (de Aspirantes) e tentar vestir a camisa principal do Bahia, que vai ser grande orgulho. Com um passo de cada vez vou concretizar meus planos”, comentou o zagueiro, que também tem vínculo até abril de 2021.

Com os empréstimos, a diretoria do Ramalhão dá sequência ao planejamento de jogar a Copa Paulista praticamente com elenco sub-20. Outros jogadores com contrato vigente e que são profissionais, casos do atacante Matheus Santiago, que foi bastante utilizado na Série A-2, e do volante Alex Nagib, que retorna de empréstimo do Atlético-PR, podem ser cedidos para outros clubes, assim como aconteceu com Guilherme Garré, que vai disputar a Série C do Brasileiro pelo Remo-PA.