Gasolina fica mais barata nas refinarias a partir de hoje

25/05/2019 | 07:30



A Petrobras reduz, a partir de hoje, o preço da gasolina nas refinarias em 4,4%, em média, o que representa R$ 0,09 a menos no valor do litro, que gira em torno de R$ 2,08 na produção. O preço do diesel não foi alterado.

A diminuição no custo é impulsionado pela redução do preço do barril de petróleo, que está custando 4,5% menos. Outro ponto que contribuiu foi a cotação do dólar, que, após ter disparado, e chegado em R$ 4,10, terminou a semana aos R$ 4,02. A política de preços da estatal varia de acordo com esses dois fatores.

Há cerca de um mês, conforme o Diário noticiou, o preço do combustível na bomba estava assustando os motoristas do Grande ABC, com valor médio de R$ 4,24 e, em alguns estabelecimentos, passando de R$ 5. À época, o aumento do etanol, cuja versão anidro compõe parcela de 27% da gasolina, havia sido apontado como o vilão do aumento do custo do combustível.