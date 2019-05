Impulsionado pelo segmento de serviços, saldo do emprego com carteira em abril é de 2.039 postos

Soraia Abreu Pedrozo

25/05/2019



Capitaneado pelo setor de serviços, o saldo do emprego com registro em carteira no mês passado ficou positivo em 2.039 postos de trabalho no Grande ABC. O montante representa avanço significativo ante março, quando foram registradas 217 demissões. No entanto, ao comparar com igual período em 2018, o volume é menor; à época, tinham sido criadas 2.569 vagas, e aquele havia sido o melhor abril em cinco anos.

O ramo de serviços abriu 1.860 oportunidades no mês passado, seguido do comércio, com 201 chances, e da construção civil, com 183. A indústria, no entanto, segue amargando saldo negativo de 313 postos.

Segundo o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, o setor de serviços acaba respondendo mais rapidamente a pequenos estímulos da economia do que outros. “É importante destacar a parte de serviços ligada à construção civil, principalmente a ligada à administração de imóveis, que está em linha com retomada, lenta, mas existente, da construção civil”, explicou. “O setor médico também teve boa representatividade na criação de postos do setor.”

Balistiero avalia que o resultado não deixa de ser boa notícia, mas destaca que a indústria ainda passa por dificuldades. “O resultado não aponta tendência de criação de empregos exponenciais daqui para frente. Significa que o ano de 2019 vai continuar com desemprego de dois dígitos”, sentencia, ao completar que esta, provavelmente, seja a saída mais lenta da recessão da história.

