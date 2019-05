Assembleia quer ouvir presidente do Metrô

Raphael Rocha



24/05/2019 | 23:21



A comissão de assuntos metropolitanos e municipais da Assembleia Legislativa formalizou convite ao presidente do Metrô, Silvani Alves Pereira, e ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, para que ambos esclareçam os motivos pelos quais o Estado pensa em trocar o modal da Linha 18-Bronze, que ligaria o Grande ABC à Capital.



Em março, o governador João Doria (PSDB) avisou que haveria estudo de viabilidade da Linha 18, cujo contrato de PPP (Parceria Público-Privada) foi assinado em agosto de 2014 com investimento previsto em R$ 4,2 bilhões. O tucano não descartou mudar o monotrilho por BRT, sistema de corredor exclusivo de ônibus.



Vice-presidente da comissão, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, declarou que o objetivo da audiência não é somente que o Estado detalhe tecnicamente o motivo da troca, mas também mostrar que a população da região, por meio das páginas do Diário, quer monotrilho.



“Estamos juntos com a campanha do Diário pelo Metrô. A cada dia está mais forte a movimentação pela troca do modal. O Grande ABC tem enorme fluxo de moradores que se dirige à Capital diariamente, não apenas para trabalhar, mas também para passar em consultas médicas, por exemplo. BRT não sustenta. O monotrilho é maior, carrega mais pessoas, não tem paradas em semáforos, algo que o BRT tem de conviver”, disse o petista. O presidente da comissão é Rafael Zimbaldi, do PSB, oposição a Doria.



Luiz Fernando adiantou que o convite pode se tornar convocação caso a comissão sinta não haver boa vontade do Palácio dos Bandeirantes com a audiência. Ele avisou que está apalavrado com a maioria dos integrantes do bloco a necessidade de haver o debate, seja via convite – que pode ser rejeitado – ou via convocação – com presença obrigatória.



“O convite está feito e estamos esperando a agenda do presidente do Metrô para organizarmos a audiência. Se não vier, faremos convocação, algo que, na minha avaliação, ele não vai querer passar”, comentou o petista, que citou também que a comissão de transportes, composta por maioria governista, emperrou o debate do assunto.



Doria avisou que no mês que vem dará publicidade à decisão do Estado a respeito da Linha 18-Bronze.