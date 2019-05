Ribeirão Pires abre 300 vagas para atuar na frente de trabalho

Da Redação



27/05/2019 | 07:32



A Prefeitura de Ribeirão Pires vai disponibilizar 300 vagas no processo de seleção pública para a chamada frente de trabalho. Do total, 3% delas são reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições serão realizadas entre amanhã e sexta-feira, das 8h30 às 16h30, em cinco diferentes pontos da cidade: PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, e Cras (Centro de Referência de Assistência Social) – Ouro Fino, Quarta Divisão e Jardim Caçula.

As vagas são destinadas a moradores que residem há, pelo menos, dois anos no município; que estejam desempregados há, no mínimo, um ano; maiores de 18 anos; que não sejam beneficiários de aposentadoria, pensão ou estejam inseridos em programas sociais, com exceção do Bolsa Família; e que não estejam recebendo seguro-desemprego.

Os profissionais selecionados irão atuar na manutenção de prédios e equipamentos públicos; na limpeza, capinação, consertos diversos em praças e canteiros públicos; na limpeza, varrição e conservação de logradouros; na limpeza e remoção de entulho; em consertos de passeios públicos; entre outros serviços e obras compatíveis. O contrato é válido por um ano, prorrogável por igual período.

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio correspondente a 75% do salário mínimo nacional; cartão alimentação de R$ 100 mensais; auxílio-transporte; seguro de acidentes pessoais; uniforme e equipamentos de segurança; qualificação profissional. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, cinco dias por semana, dos quais um dos dias será destinado à participação em qualificação profissional. O horário de trabalho será das 7h às 13h ou das 12h às 18h. Edital completo com as informações sobre o processo de seleção está disponível no site www.ribeiraopires.sp.gov.br.