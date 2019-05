Região dispõe de 331 oportunidades de emprego nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

27/05/2019



Moradores do Grande ABC que estão em busca de oportunidade de emprego têm à disposição 331 vagas para se inscrever.

A maior parte delas, 280, está na agência de recrutamento Luandre, com unidade em Santo André. Destaque para as funções de analista químico, com rendimento entre R$ 4.000 e R$ 5.000; técnico de qualidade, de R$ 3.000 a R$ 4.000; e analista de inteligência, entre R$ 2.000 e R$ 3.000.

Interessados devem acessar o site www.luandre.com.br para se candidatar.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André dispõe de 36 chances, a exemplo de 15 para carreteiro (motorista de caminhão-carreta), seis para operador de empilhadeira e três para auxiliar de logística, entre outros.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 11 vagas, sendo três para operador eletromecânico, outras três para operador de caldeira e uma para desenhista projetista mecânico.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza quatro oportunidades. Duas são para operador de máquinas fixas em geral, uma para operador de centro de usinagem com comando numérico e outra para técnico de enfermagem.

Para concorrer aos postos, o interessado pode cadastrar currículo no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.