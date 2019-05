Evento social terá oficina de origami e teatro de fantoches

Flávia Fernandes

Especial para o Diário



25/05/2019 | 07:07



A 14ª edição do Diário nos Bairros, que leva atividades de cultura, lazer e saúde para moradores das sete cidades, começa hoje. Entre 9h e 15h, a EE Padre Alexandre Grigolli, no bairro Nova Gerty, em São Caetano, estará aberta para ofertar os serviços gratuitos.

Dentre as ações que serão realizadas destaque para as opções de lazer, como brinquedos infláveis, pintura facial e oficina de origami.

Além disso, o evento contará com atividade oferecida pela Liga Amadora de Basquete e apresentação do teatro de fantoches da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano sobre as consequências da mentira e também mostrando a atuação da corporação na cidade.

A vice-diretora da escola, Carmem Lucia Dias, concorda com a comunidade que faltam opções de diversão no bairro. “A estrutura territorial da cidade é pequena para possibilidades de lazer.”

Professora coordenadora do núcleo pedagógico do Programa Escola da Família, do governo do Estado, Rosangela Marotti participa há sete anos do Diário nos Bairros. “As oficinas de origami, por exemplo, trabalham com o cognitivo e as habilidades sociais.”

Outra opção serão os serviços de corte de cabelo ofertados por 30 alunos voluntários e professores do Instituto Embelleze, além de esmaltação para as mulheres. Ainda na área da beleza, a Nemawashi Cosmésticos ofertará limpeza de pele para a população.