No terminal de ônibus de Diadema, escadas rolantes são problema

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 07:07



Usuários do Terminal Metropolitano Diadema, no Centro, reclamam, há cerca de uma semana, das constantes falhas nas escadas rolantes do local. As interdições prejudicam principalmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Segundo trabalhadores do local, há uma semana, “sempre tem uma escada rolante totalmente parada”. A principal dificuldade é observada nos horários de pico. “Eles (EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) sinalizam sobre a manutenção, mas isso atrapalha muito”, comenta um funcionário, sob condição de anonimato.

Para o aposentado Elísio Eugênio, 57 anos, que é deficiente físico – devido fratura no tornozelo direito – e precisa frequentar o terminal de ônibus pelo menos duas vezes por semana para ir a tratamentos agendados, a escada rolante é essencial. “Tenho dificuldade para andar e sinto muita falta quando uma escada rolante está parada. É nosso suporte e acabo caminhando mais até a plataforma”, comenta.

Josefa Arlete, 56, desempregada, ressalta que sempre tem pelo menos uma escada rolante parada na estação de ônibus e é “frequente isso acontecer”. “Passo frequentemente pelo terminal para acompanhar meu pai em consultas médicas e sempre vejo esse cenário”, destaca.

A EMTU esclareceu, por meio de nota, que a única escada rolante que não está funcionando no momento é a que dá acesso à plataforma B, que passa por manutenção e modernização. A empresa pontuou ainda que “o serviço, de responsabilidade da concessionária Metra, inclui desmontagem, lubrificação e troca de peças, com previsão de término para julho”. A escada para chegar às plataformas C e D já foi modernizada e o elevador, localizado no piso térreo, está funcionando normalmente, conforme a EMTU.