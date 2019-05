Lotação Eldorado à Praça da Árvore

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 07:00



Uma antiga jardineira interligava Diadema à Zona Sul de São Paulo. Corriam os anos 1940. A jardineira ficaria na história e seria substituída pelos ônibus urbanos, que traziam no letreiro nomes de bairros como Eldorado.

Poucas viagens, muitas caminhadas a pé. Mesmo porque – no caso da jardineira –, ela fazia apenas três viagens ao dia, até mesmo por falta de passageiros.

As fotos reunidas e legendadas pelo pesquisador Walter Adão Carreiro, convidado da semana no programa Memória na TV, do Diário Online, poderão se transformar em exposição do Centro de Memória de Diadema.

MEMÓRIA NA TV

- A evolução do transporte público em Diadema;

- Entrevistado: </CF>Walter Carreiro, pesquisador;

- No ar pelo Diário Online:</CF> www.dgabc.com.br

- Amanhã em Memória: José Augusto Ramos, o Zequinha, e Rodolfo Losh, o Bugrão. Motoristas de ônibus.

David Nasser, jornalista e compositor

Texto: Milton Parron

No programa Memória deste fim de semana vamos focalizar a vida e a obra do jornalista e compositor David Nasser por intermédio de uma radiofonização da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no fim dos anos 1940, no programa Caricatura.

Nasser, filho de imigrantes libaneses, nascido na cidade paulista de Jaú, ainda criança mudou-se com os pais para a cidade mineira de Caxambu. Foi lá, por mero acaso, trabalhando com charrete, conduzindo os forasteiros para conhecer os pontos turísticos da cidade, que conheceu o já consagrado cantor Francisco Alves, que algum tempo depois abriu para ele as portas no Rio de Janeiro em direção ao sucesso como compositor e como jornalista.

David Nasser tornou-se conhecido e respeitado na revista O Cruzeiro, de Assis Chateaubriand, a mais popular publicação brasileira nas décadas de 1940 e 1950.

Formando dupla com o fotógrafo Jean Manzon, produziu reportagens de repercussão nacional e fundamentais para o sucesso de vendas daquela publicação.

Como compositor fez parcerias memoráveis em canções que até hoje são lembradas, entre tantas: A Camisola do Dia, A Coroa do Rei, 2, Nega do Cabelo Duro, Fim de Ano, Mamãe, Vermelho 27, Serpentina e Normalista.

A radiofonização da vida do extraordinário David Nasser, que morreu em 1980, aos 63 anos, será apresentada na íntegra nesta audição de Memória.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. A vida e obra de David Nasser. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h, além da internet, radiobandeirantes.com.br.

‘O encontro de São Pedro e Mané Calamidade''

Mané Calamidade morreu. O corpo continua estirado na cama, em decúbito dorsal, conforme gosta de escrever em sua coluna o primeiro e único repórter funerário da cidade, Kid Mortalha.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 24 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 25 de maio de 1989 – ano 32, edição 7074

Manchete – Água contamina 200 alunos em escola municipal de Santo André, a Emei Fernando Pessoa, no Jardim Stella

São Bernardo – As obras do Parque Caminho do Mar, futura área de lazer no km 42 da Estrada Velha do Mar, divisa com Cubatão, estão abandonadas. O parque seria entregue em outubro de 1988.

Planos – Grande ABC pode ter um novo shopping no lugar da Coferraz, na Avenida dos Estados, divisa entre Santo André, São Caetano e São Paulo.

Informática – Transmissão de ondas UHF no Brasil substitui TV por cabo.

Cultura & Lazer – Ator Antonio Petrin reforça críticas ao mau estado de conservação do Teatro Municipal de Santo André.

Em 25 de maio de...

1919 – A CRE (Comissão Regional de Escoteiros) de São Bernardo reorganiza-se definitivamente, nos moldes estabelecidos pela ABE (Associação Brasileira de Escotismo). À frente, o primeiro secretário, professor Ramilfo Luiz Pereira.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: na América do Sul serão utilizados, na navegação aérea, aparelhos do tipo hidroplano, considerando a profusão de rios, canais e lagos no continente, onde os aeroplanos tomarão vôo e descerão.

- Do noticiário do Correio Paulistano: Itália lembra o quarto aniversário da sua entrada na guerra.

1969 – Prefeito Aldino Pinotti arremata um bolo de 300 quilos na quermesse pró-construção da igreja de Vila Marlene, em São Bernardo.

1974 – Jair Rodrigues apresenta-se no Volkswagen Clube.

1984 - Praça dos Bombeiros e Parque Selecta ganham iluminação pública.

Hoje

- Dia da Costureira

- Dia da Indústria

- Dia Nacional da Adoção

- Dia da África

- Dia do Massagista

Santos do Dia

- Gregório VII

- Beda Venerável

Municípios Brasileiros