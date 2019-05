São Paulo deve ter dia mais frio do ano neste fim de semana

24/05/2019 | 20:05



A cidade de São Paulo tem previsão para as temperaturas mais baixas do ano até agora, neste fim de semana. As mínimas devem chegar a 10º C na manhã deste sábado, 25, segundo a Climatempo, com a chegada de uma massa de ar fria que passará sobre várias áreas da região sul e sudeste.

As temperaturas baixas se mantém no domingo, 26, no que deve ser um típico fim de semana de outono e inverno, com sol, ar seco e pouca nebulosidade. O frio também deve chegar ao interior paulista, o Rio e o sul de Minas. Em São Paulo, não há previsão de chuva até a próxima terça-feira, 28.

Na região da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão e cidades próximas, há possibilidade de geada no amanhecer de sábado e domingo. Em todo o Estado, também há chance de névoa com o frio intenso durante a manhã, que logo se dissipam. O sol deve predominar durante o dia.

"É como se o nosso outono tivesse começado na semana passada", diz a metereologista Josélia Pegorim, da Climatempo. "Nós não tínhamos ainda nenhuma massa polar suficientemente forte para provocar esse frio até o dia 15 de maio."

A temperatura mais baixa do ano até agora na capital foi registrada nesta semana. Na quarta, 22, a mínima foi de 14,6º C. No ano passado, esta mesma época do ano registrava temperaturas menores: o dia 21 maio de 2018 foi o mais frio daquele mês, com 9,3º C, segundo o Instituto Nacional de Metereologia.

As temperaturas devem se elevar ligeiramente entre segunda e terça-feira, mas há previsão de chegada de outras duas fortes massas de ar frio no sudeste entre o fim da próxima semana e o início de junho.