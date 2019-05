Manoel volta a treinar e reforçará Corinthians no clássico de domingo

24/05/2019 | 20:00



O zagueiro Manoel treinou normalmente nesta sexta-feira e reforçará o Corinthians no clássico com o São Paulo, domingo, às 19h, na arena em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou estar recuperado do pisão no pé esquerdo que o tirou da partida contra o Deportivo Lara pela Copa Sul-Americana.

O retorno de Manoel no lugar de Marllon deverá ser a única mudança do técnico Fábio Carille para a partida. A tendência é que ele mantenha Jadson no meio-campo e Pedrinho aberto pelo lado direito.

A definição da equipe acontecerá no trabalho deste sábado que será fechado para os jornalistas. O Corinthians chega para a partida embalado por duas vitórias consecutivas, ambas por 2 a 0 - sobre o Athletico-PR pelo Brasileirão, fora de casa, e contra o Deportivo Lara, em casa, no duelo de ida da segunda fase do torneio continental.

No treino desta sexta-feira os titulares ficaram na academia enquanto que os reservas foram a campo. Manoel participou de um coletivo em campo reduzido que contou ainda com a presença de Angelo Araos. O jogador foi convocado para a seleção chilena sub-23 e deverá se apresentar após o clássico de domingo.

Quem também participou da atividade foi o atacante Everaldo, que concedeu entrevista coletiva horas mais cedo. O jogador que estava no Fluminense já foi regularizado pelo time paulista e vive a expectativa de ser relacionado para o duelo com o São Paulo.

O Corinthians, oitavo colocado na tabela do Brasileirão com oito pontos, deve entrar em campo no domingo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.