Monaco perde para o Nice na última rodada, mas escapa do rebaixamento no Francês

24/05/2019 | 18:31



O time do Monaco sofreu até a última rodada, mas conseguiu permanecer na primeira divisão do futebol francês, apesar da derrota para o Nice, nesta sexta-feira, por 2 a 0, no campo do adversário, pela 38ª jornada da competição. A equipe do Principado foi favorecida pela derrota do Caen frente ao Bordeaux em outro duelo do dia que fechou o torneio nacional.

Com estes resultados, o Monaco, derrotado 18 vezes nesta edição da competição nacional, ficou com 36 pontos, na 17ª colocação, dois à frente do Dijon, que vai disputar o playoff do rebaixamento, e com três de vantagem para o Caen, rebaixado juntamente com o Guingamp.

O Monaco repetiu diante do Nice seu desempenho irregular, sem inspiração no ataque e repleto de erros defensivos. Para piorar, o time do atacante colombiano Falcao Garcia ainda encarou o goleiro argentino Benitez em grande forma, autor de pelo menos três boas defesas.

O Nice abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Benoit Badiashile. Mickael Le Bihan, em bela cobrança de pênalti, definiu a vitória para o time mandante, que terminou a temporada na sétima colocação, com 56 pontos.

O Caen, que precisava da vitória para tentar fugir da degola, perdeu em casa para o Bordeaux, por 1 a 0, gol marcado por Younousse Sankhare, aos 19 minutos de jogo. A vitória fez a equipe visitante fechar sua campanha na 14ª posição, com 41 pontos.

O Dijon conseguiu fugir das últimas duas colocações e manteve a esperança de permanecer na primeira divisão ao vencer o Toulouse, de virada, por 2 a 1, em casa. Aos 33 minutos, Bafode Diakite abriu o placar para o time visitante, mas Naim Sliti e Julio Tavares garantiram os três pontos importantes para o Dijon, que alcançou os 34, contra 38 do adversário.

O lanterna Guingamp perdeu pela 21ª vez no campeonato. Desta vez, para o Amiens, por 2 a 1. Sehrou Guirassy e Saman Ghoddos abriram vantagem para o time da casa, enquanto Alexandre Mendy descontou para a equipe de pior campanha no Francês.

Classificado para disputar a fase preliminar ao estágio de grupos da Liga Europa por ter conquistado a Copa da Liga Francesa nesta temporada, o Strasbourg foi a Nantes e venceu o time da casa por 1 a 0, gol de Lebo Mothiba, de pênalti. Com os três pontos, o time visitante chegou aos 49 pontos e fechou o Francês em 11º lugar, um posto à frente do próprio Nantes, que somou 48 em 38 partidas.