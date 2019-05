MXF Motors lança minimoto 50TS para público infantojuvenil

Da Redação, com assessoria



A MXF Motors lançou o modelo 50TS 2019, de 50 cilindradas, no mercado brasileiro. A minimoto, criada para atender o público infantojuvenil, tem suspensão dianteira upside down (invertida) com longo curso, ajustes de compressão e retorno e válvula com excelente fluxo hidráulico.

O modelo também é equipado com suspensão traseira a gás nitrogênio com ajustes de compressão e retorno, ajuste de pré-carga da mola e genética de laminação adequada para as pistas brasileiras. Além disso, o motor tem um novo pistão, que confere maior durabilidade e desempenho.

“Os futuros campeões nascem nas categorias de base, como a 50cc. Por isso, investimos muito na criação e aprimoramento de motos que tenham a qualidade e o desempenho necessários para as competições dos mini pilotos”, conta Luiz Henrique, coordenador técnico da MXF.

