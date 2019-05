'Reforçada' por Allan, seleção faz 1º treino mais intenso com bola em Teresópolis

24/05/2019 | 17:53



Com oito dos 23 convocados à disposição, a seleção brasileira realizou no fim da tarde desta sexta-feira o primeiro treino mais intenso com bola na Granja Comary, em Teresópolis, neste seu início de preparação para a Copa América. Com a antecipação da chegada do volante Allan, e com Fernandinho participando o tempo inteiro da atividade em campo, a comissão técnica liderada por Tite pôde começar a colocar em prática os primeiros trabalhos táticos.

A atividade durou cerca de uma hora e meia, e foi comandada pelo auxiliar Cleber Xavier. Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian deram apoio ao treino, enquanto Tite apenas observou a movimentação dos jogadores.

O treino teve exercícios de ataque contra a defesa. Nessa atividade, Fernandinho foi colocado ao lado dos defensores, formado por garotos da base. Enquanto isso, os demais atletas da seleção faziam uma movimentação ofensiva.

NEYMAR - O atacante Neymar deverá se apresentar à seleção na Granja Comary no fim da manhã deste sábado. Assim, é possível que ele participe do treino marcado para a parte da tarde. O grupo de jogadores ainda trabalhará no domingo pela manhã - a atividade será fechada -, e depois ganha folga até segunda-feira à noite.

O Brasil fará a sua estreia na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, pela segunda rodada do Grupo A da competição, o time nacional enfrentará a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 18. Já o fechamento da equipe de Tite na primeira fase será no dia 22, contra o Peru, na Arena Corinthians, em novo confronto na capital paulista.