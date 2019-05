Homem morre tentando assaltar posto de gasolina em Santo André

Do Dgabc.com



24/05/2019



O assaltante Rafael José Pereira sofreu um mal súbito após realizar um roubo no Auto Posto Cerejeira, na Avenida Bom Pastor, em Santo André, e tentar fuga. Rafael não resistiu e faleceu no local. Durante perícia e revista policial, foram encontrados nas vestes do homem, 4 aparelhos celulares, uma carteira e a quantia de R$119 reais.

Dois dos celulares e a carteira foram identificados como pertences das duas mulheres que se encontravam no local e teriam sido vítimas de Pereira. Os outros objetos foram apreendidos, bem como o veículo, uma bicicleta, que seria usado para a fuga.

A polícia ainda informa que não há sinais de violência no corpo do meliante e que este apresentava vestígios de entorpecentes. A situação foi identificada por um policial militar que realizava patrulhamento no bairro Bom Pastor.