'Vou promover minhas próprias festas', diz Amaury Jr.

24/05/2019 | 17:16



O programa Amaury Jr. reestreia na RedeTV! na noite desta sexta-feira, 24. O apresentador está de volta à emissora onde já trabalhou durante cerca de 15 anos, até 2017. Entre 2018 e o início de 2019, Amaury Jr. esteve na Band.

"Quero mostrar o que sobrou de alegria no País. Vou promover as minhas próprias festas e com isso gerar conteúdo para o programa", afirma Amaury Jr. em comunicado enviado pela emissora.

Entre as personalidades presentes no programa desta sexta-feira, 24, estão Silvia Abravanel, Fúlvio Stefanini, Carlos Alberto de Nóbrega, Ronnie Von e David Brazil.

Um dos destaques será a cobertura dos bastidores do casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, ocorrido no Estado de Alagoas na última terça-feira, 21.

Dois dias depois, na quinta-feira, 23, Carlinhos Maia brigou com Whindersson Nunes em público no Twitter e deletou seus perfis no Twitter e no Instagram (clique aqui para ler mais).

O programa Amaury Jr. vai ao ar nesta sexta-feira, 24, entre 0h30 e 1h30, na RedeTV!.