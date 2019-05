Novo filme de diretor de Azul é a Cor Mais Quente é recebido com desconforto em Cannes

24/05/2019 | 17:11



O Festival de Cannes é sempre marcado por polêmicas, e dessa vez não seria diferente! O diretor Abdellatif Kechiche, famoso pelo filme Azul é a Cor Mais Quente, exibiu seu mais novo filme durante o evento, Mektoub, My Love: Intermezzo, mas a recepção do longa não ocorreu conforme o esperado.

O filme, que tem quase quatro horas de duração, é uma continuação de Mektoub, My Love: Canto Uno, e fala sobre uma relação de amor complexa. De acordo com o site IndieWire, o longa conta com uma cena de sexo oral que parece não ter sido simulada, entre uma mulher e um homem, que dura vários minutos e é excessivamente gráfica. Por esse motivo, muitos telespectadores teriam saído no meio da sessão, e vários críticos repudiaram o filme em suas redes sociais depois da exibição.

Várias pessoas presentes na sessão disseram que o filme é uma produção para agradar o público masculino, e conta com uma excessiva objetificação feminina. Além disso, um crítico mencionou que 60% do filme é feito de closes no bumbum das personagens femininas.

Essa não é a primeira vez que Kechiche recebe críticas semelhantes. Um pouco depois do lançamento de Azul é a Cor Mais Quente, as protagonistas, Lea Seydoux e Adèle Exarchopoulos vieram à público dizer que se sentiram desconfortáveis com a longa cena de sexo lésbico do filme, que precisou ser regravada diversas vezes. Tenso, hein?