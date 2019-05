24/05/2019 | 17:11



A espera está perto de acabar! A Record TV confirmou que a quinta temporada de Dancing Brasil será lançada no dia 3 de julho! Xuxa Meneghel continua no comando da atração ao lado do namorado, Junno Andrade, que interage e entrevista os participantes antes e depois das apresentações.

Além disso, o trio de jurados permanece sem alterações em relação às temporadas anteriores: na bancada, estarão Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho.

Os vencedores da quarta temporada do Dancing Brasil foram Pérola Faria e Fernando Perrotti, que arrasaram dançando Lady Gaga e Imagine Dragons. Quem está ansioso para conferir os participantes da quinta temporada do reality?