Colégio de Santo André promove Feira de Profissões Fórum ABC neste sábado

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



24/05/2019 | 16:58



A Teenager Assessoria Profissional, em parceria com o colégio Arbos, em Santo André, promove, neste sábado (25), evento voltado para carreiras e mercado de trabalho. A 12 ° edição do Fórum ABC - Feira de Profissões, tem como principal objetivo conectar alunos a instituições de ensino superior, afim de fornecer informações sobre os cursos que os estudantes pretendem seguir, além de explicações sobre a matriz curricular, o sistema de avaliação e métodos de ensino adotados pelas universidades.

O Fórum ABC ainda contará com a presença de mais de 100 profissionais, para que os interessados possam tirar dúvidas e conhecer um pouco mais a rotina da área em que escolheu atuar. O evento também oferece palestras, workshops, atividades recreativas, ativações e testes psicológicos para identificar as aptidões dos participantes.

“É uma excelente oportunidade para os jovens, que estão na fase final do Ensino Médio, entrarem em contato com o universo do Ensino Superior e conhecerem as diferentes possibilidades de atuação profissional e cursos de formação. Existem muitas opções e esse momento de Escolha da Profissão na vida do jovem, não é fácil. Por isso, oferecemos uma ampla estrutura para auxiliá-los. Acreditamos que a Escolha da Profissão consciente resulta em profissionais mais felizes. E sem dúvida, diminui o número de evasão nas faculdades”, afirma Tadeu Patané – organizador do evento.”

O Fórum ABC também contará com programação exclusiva sobre intercâmbio, baseado no objetivo de muitos jovens de estudarem fora do país seja para aprender uma nova língua ou obter diploma internacional.

A 12ª edição do Fórum ABC – Fórum Teenager de Universidades e Profissões oferece entrada franca e reúne as principais instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, como USP, UNESP, UNICAMP, FATEC, IBMEC, MAUÁ, FEI, ESPM, FAAP, FGV, DIREITO SBC, UNIP, ANHEMBI MORUMBI, FMU, SÃO CAMILO, STRONG ESAGS, FSA, IFSP, CULTURA INGLESA, USCS, GRUPO QUALIDADE E SAÚDE (Odontologia), STUDY GROUP – N&M INTERCÂMBIOS, TEXAS TECH HIGH SCHOOL, EGALI INTERCÂMBIO, entre outras. Para participar é necessário imprimir o convite no site: www.teenager.com.br

Serviço:



FÓRUM ABC 2019



Evento Gratuito



Data: 25 de maio – sábado

Horário: 11h às 16h30

Local: Colégio Arbos

Av. Padre Anchieta, 446 – Jardim – Santo André/SP