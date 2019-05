Na frente de concorrentes, Guarani se aproxima de anunciar lateral da Chapecoense

24/05/2019 | 16:40



Uma das carências apontadas por Vinícius Eutrópio desde a sua chegada ao Brinco de Ouro está próxima de ser resolvida. O Guarani tem negociações adiantadas com o lateral-esquerdo Roberto.

O interesse no jogador de 28 anos surgiu há duas semanas, mas as conversas esfriaram depois de o técnico Ney Franco pedir para a diretoria da Chapecoense segurá-lo até a pausa para a Copa América. No entanto, nos últimos dias, os clubes voltaram a conversar.

Apesar do interesse de Santa Cruz e Figueirense, a Chapecoense deve dar preferência ao Guarani, que foi o primeiro clube a procurar Roberto. O empréstimo seria até o fim da Série B e o lateral brigaria pela titularidade com Inácio.

Com passagens por Bahia, Náutico, Bragantino, Athletico-PR, Santa Cruz e Londrina, entre outros, Roberto disputou apenas cinco jogos neste ano pela Chapecoense - o último foi em 10 de abril.

Próximo à zona de rebaixamento, com cinco pontos, o Guarani volta a campo na terça-feira, quando enfrentará o lanterna Brasil de Pelotas, no Brinco de Ouro, pela sexta rodada da Série B.