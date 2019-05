Theatro Municipal terá peças com ingresso a R$ 5

Miriam Gimenes



27/05/2019 | 07:36



O Theatro Municipal de São Paulo (Praça Ramos de Azevedo), em toda última segunda-feira do mês, apresentará peças com ingresso a R$ 5. E quem abre a programação hoje, às 20h, é o espetáculo Morte Acidental de um Anarquista, de Dario Fo, com Dan Stulbach e direção de Hugo Coelho.

A trama parte de história verídica, uma controversa investigação de um caso ocorrido em Milão, em 1969, e tem como pano de fundo os ataques terroristas que feriram e mataram dezenas de pessoas nas cidades de Milão e Roma.

O mote é o suposto suicídio de um anarquista acusado pelos atentados que teria se jogado da janela do prédio da polícia durante o interrogatório. O caso ficou nebuloso com incoerências nos depoimentos dos policiais envolvidos, porém, ninguém foi condenado por falta de provas. O ingresso pode ser comprado no site www.eventim.com.br.