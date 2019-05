José Trajano fará bate-papo no Sesc

Miriam Gimenes



27/05/2019 | 07:35



O Sesc Santo André fará na quarta-feira a terceira edição do projeto Sempre um Papo, a partir das 20h. E o convidado da vez é o escritor e jornalista José Trajano, que fará debate com o tema literatura, futebol e jornalismo, e também lançará o livro Os Beneditinos (Alfaguara, 152 páginas, R$ 34,90). Os ingressos são gratuitos e têm de ser retirados na unidade (Rua Tamarutaca, 302) uma hora antes do evento.

José Trajano nasceu no Rio de Janeiro, em 1946, mas mora atualmente em São Paulo. Começou sua carreira como jornalista no Jornal do Brasil, em 1963. Desde então passou por todos os grandes veículos do País, foi comentarista do programa esportivo Cartão Verde e diretor de jornalismo da ESPN Brasil, onde participava da mesa-redonda Linha de Passe. Atualmente tem um programa ao vivo no TVT (TV dos Trabalhadores), em que fala sobre futebol. É autor dos romances Procurando Mônica (2014) e Tijucamérica (2015), além de torcedor fanático do América do Rio.

No livro a ser lançado na região, escrito de forma bem-humorada e melancólica, Trajano mergulha de forma tocante nas memórias de um Rio de Janeiro romântico, com as glórias do passado e as perdas do presente. O narrador desta trama não está em seus melhores dias. Perdeu o emprego de jornalista, vive só, no bairro da Mooca e tem de cuidar da saúde, que não anda boa, mas uma descoberta pode mudar seu destino.

A vida reserva a ele momentos de felicidade: assistir às partidas do Juventus, o Moleque Travesso, que o faz se lembrar do América, seu time do coração, tomar ocasionalmente uma cerveja com petiscos e se dedicar às suas partidas de futebol de botão contra veteranos do bairro.