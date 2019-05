Filme de Karim Aïnouz é premiado na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes

24/05/2019 | 16:28



O Festival de Cannes anunciou nesta sexta, 24, o prêmio para o filme A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, dirigido por Karim Ainouz, e que contou com produção do carioca Rodrigo Teixeira e sua RT Features.

Karim é um dos grandes autores brasileiros de sua geração, com filmes como O Céu de Suely e o visceral Praia do Futuro. E foi em no Festival de Cannes, há 17 anos, que ele estreou seu com Madame Satã.

E neste agora foi a vez de ele voltar com a história das irmãs Guida e Eurídice, que são cúmplices no afeto que têm uma pela outra, inseparáveis no dia a dia. Obra é baseado em um romance de Martha Batalha e traz no elenco Carol Duarte, Julia Stockler, Fernanda Montenegro e Gregório Duvivier, entre outros.

O Festival de Cannes termina neste sábado, 25, quando anunciará do vencedor da Palma de Ouro.