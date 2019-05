Camerati celebra 40 anos com festa

Vinícius Castelli



25/05/2019 | 07:29



Espaço que surgiu em 1979, em Santo André, como escola de violão, e anos depois se transformou em espaço cultural, a Camerati Casa de Cultura celebra 40 anos de existência e comemora a data na cidade onde nasceu, com evento a partir das 15h, no Instituto Acqua (Av.Lino Jardim, 905. Tel.: 4823-1800).

A programação, gratuita, conta com apresentações de Arrigo Barnabé, Edvaldo Santana, Patrícia Nabeiro, Monica, Duda e Beto Marsola.

Com direção de Cláudio Lucci e Mônica Marsola, a Camerati, da qual Belchior (1946-2017) foi sócio, está situada em São Paulo desde 1991. Mas quando ainda estava em Santo André, contava com auditório e estúdio de gravação. No espaço foram realizados diversos espetáculos, de Ná Ozetti, Suzana Salles, Guilherme Arantes, Arrigo Barnabé e Bocato, entre outros.

Mônica conta que a trajetória do espaço na região consolidou a cena independente. “Sem dúvida a Camerati foi referência na cena cultural do (Grande) ABC. Seja na forma de tratar a educação musical, mantendo teoria, prática e performance dos alunos, como trazendo artistas que só tocavam em São Paulo para apresentações em Santo André. Depois, com o selo de gravação ajudamos a consolidar o mercado independente”, diz.

Entre os nomes que gravaram pelo selo Camerati estão artistas como Edvaldo Santana, Tetê Espíndola, José Miguel Wisnick, Grupo Rumo, Duofel e Paula Morelenbaun.