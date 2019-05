Histórias de arrepiar

Vinícius Castelli



25/05/2019 | 07:27



Na noite de 14 de abril de 2017 as portas do castelo do compositor e violonista de Ribeirão Pires Robson Miguel se abriram para receber integrantes do Núcleo de Escritores do Grande ABC, grupo capitaneado pelo escritor da região Sérgio Simka, e outros convidados. A sugestão do evento, batizado Uma Noite no Castelo, era que os presentes tivessem no local inspiração para escrever contos ‘mal-assombrados’.

Além de conversarem e passar a madrugada juntas, as pessoas fizeram tour pelo castelo, acompanhadas pelo anfitrião. Puderam ver, ao longo de duas horas de passeio, um piano adquirido na Alemanha – reza a lenda que tocava sozinho na antiga residência –, calabouço, labirintos e vários outros espaços. A encontro varou a madrugada e seguiu até 6h.

Agora, pouco mais de um ano depois da experiência, o resultado pode ser apreciado no livro Uma Noite no Castelo – Contos Mal-Assombrados (Editora Selo Jovem, 148 páginas, R$ 22,40, em média). que acaba de ganhar vida. O lançamento será hoje, em Santo André, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo), das 11h às 15h. A entrada é gratuita.

A ideia do encontro e do livro surgiu quando Simka e sua mulher, a professora Cida, que também organizou o evento, procuravam por algo inusitado para ambientar a primeira antologia do Núcleo de Escritores do Grande ABC. “Aí surgiu a ideia do castelo do músico Robson Miguel”, diz Simka.

O livro é ilustrado por 19 contos, escritos individualmente e outros de forma coletiva, oriundos de uma oficina de escrita criativa realizada na madrugada em que as pessoas estiveram no castelo. “Para o evento, convidamos a escritora, revisora e consultora literária Ivani Rezende. O livro conta ainda com textos do Robson Miguel e da jornalista e editora do Diário Miriam Gimenes, que acompanhou o evento”, diz Simka.

O conto de Cida Simka, As Várias Faces do Medo, por exemplo, toca em problemas pessoais que acabam interferindo nos sociais. O de Edmir Camargo, O Coletor de Maldades, aborda a questão da violência. Miriam assina o texto O Cavaleiro Sem Cabeça. “Nele trato da história de um homem que trabalha em Ribeirão Pires, como porteiro, e toda noite, no trabalho, diz que vê um homem sem cabeça pela rua”, explica a autora.

O organizador acredita que realizar uma obra assim, a partir de experiências pessoais de diversas pessoas, faz com que os textos sejam saborosos. “Os contos de terror ambientados e/ou inspirados no castelo trazem histórias peculiares, sinistras, que vão fazer o sangue do leitor congelar”, adianta ele.