Tecnico do Bayern não vê favoritismo na final da Copa da Alemanha: 'Tudo aberto'

24/05/2019 | 16:14



O Bayern de Munique busca neste sábado a conquista da dobradinha em seu país na temporada 2018/2019. Campeão do Campeonato Alemão no último final de semana, o time da região da Baviera faz a final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig, no estádio Olímpico, em Berlim. O técnico Niko Kovac não vê favoritismo de ninguém para a decisão.

"O Leipzig é o adversário mais pesado que poderíamos ter conseguido na final dessa Copa da Alemanha. Tudo está completamente aberto para o jogo de amanhã (sábado)", disse o treinador do Bayern, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Munique, após o último treinamento da equipe em Munique antes da viagem para a capital do país.

A final da competição será a derradeira partida de três jogadores que já fazem parte da história do Bayern. São os casos do lateral-direito brasileiro Rafinha, do meia-atacante holandês Arjen Robben e do atacante francês Franck Ribéry. Kovac fez questão de confirmar que os três, homenageados pela diretoria no último sábado, estão relacionados.

"Todos podem jogar, até os três jogadores que deixarão o Bayern (Rafinha, Ribéry e Robben). Manuel Neuer será o titular no gol amanhã (sábado)", completou o treinador, confirmando a volta do goleiro, recuperado de uma lesão muscular sofrido há mais de um mês.

"Mesmo tendo jogado a Copa da Alemanha várias vezes, estar em Berlim e disputar de novo essa competição é algo muito especial. Nós realmente queremos fazer a dobradinha", afirmou Neuer.

Há duas temporadas sem vencer a competição, o Bayern de Munique terá a missão de bater um time que ficou em terceiro lugar no Campeonato Alemão e mais uma vez se classificou à Liga dos Campeões da Europa. Para chegar até a final, os bávaros venceram o Werder Bremen na semifinal, enquanto que o RB Leipzig bateu o Hamburgo. Na última temporada, o Eintracht Frankfurt, na época comandado por Kovac, foi campeão em cima do Bayern.