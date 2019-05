Exposição em São Paulo celebra as ‘bodas de ouro’ da TV Cultura

Miriam Gimenes



27/05/2019 | 07:13



A programação da TV Cultura, nos últimos 50 anos, marcou diferentes gerações. E é a fim de emocionar a todas elas e comemorar as ‘bodas de ouro’ da emissora que foi inaugurada a exposição Entra que Lá vem História – Exposição TV Cultura no Shopping Eldorado, em São Paulo. A curadoria é de Flávio de Souza.

Ao todo, são mais de 40 espaços dedicados a 50 atrações que marcaram diferentes públicos da TV pública. Mundo da Lua, Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, Quintal da Cultura, Viola, Minha Viola, Roda Viva, são alguns dos contemplados. “Após encantarmos mais de 1,5 milhão de visitantes com as exposições sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, buscamos dar ao público um presente à altura de um marco tão primoroso quanto o cinquentenário, unindo agora todas as nossas grandes marcas em uma única mostra. Quem for à exposição fará um mergulho por suas memórias televisivas mais preciosas, marcantes e afetivas, símbolos de determinados períodos da vida”, antecipa o presidente da TV Cultura, Marcos Mendonça. Olhar pelo telescópio de Lucas Silva e Silva e virar apresentador do Jornal da Cultura são algumas das possibilidades oferecidas pela mostra.

Os méritos alcançados pela emissora pública também são relembrados com orgulho, como quatro Emmy Awards e mais de dez troféus Prix Jeunesse, entre tantas outras premiações e reconhecimentos. “Para nós, é um grande orgulho crescer junto de milhares de pessoas, participando do desenvolvimento de diversas gerações. Por isso, a exposição chega para coroar tudo aquilo que foi cultivado desde o início: educação, cultura, entretenimento, informação, diversão e, acima de tudo, comprometimento com a formação crítica do cidadão. Essa é a marca que nos acompanha desde 1969”, reforça Mendonça.



Entra que Lá vem História – Exposição. No Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3.970. De terça a sexta-feira, das 12h às 22h, sábados e feriados, das 10h às 22h e, domingos, das 12h às 21h. Os ingressos (com data e horário definidos) custam de R$ 12 a R$ 24 e podem ser comprados no site. www.expotvcultura.com.br.