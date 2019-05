Sasha Meneghel protagoniza momentos para lá de especiais com Xuxa Meneghel, Bruno Montaleone e Bruna Marquezine em evento de lançamento

24/05/2019 | 16:11



O lançamento de uma linha de jóias criada por Sasha Meneghel em parceria com a HStern, que aconteceu na última quinta-feira, dia 23, rendeu bastante! Além da estudante de moda ter protagonizado um momento para lá de fofo com sua melhor amiga, Bruna Marquezine, nas redes sociais também foram compartilhados outros registros que mostram que ela passou a noite muito bem acompanhada com sua mãe Xuxa Meneghel e com seu boy, o ator Bruno Montaleone!

Em uma foto divulgada pelo Instagram da marca, Xu mostrou novamente seu lado mãe coruja e, de mãos entrelaçadas com a filha, estampando um sorrisão no rosto, ela posou para as câmeras!

Já Bruno Montaleone compartilhou um vídeo megafofo em que aparece fazendo caras e bocas com sua namorada. Na legenda da publicação, ele brincou dizendo que a amava mais do que o desenho animado Rick e Morty. Sem deixar de respondê-lo, a dona da noite deixou o seguinte comentário:

Mais do que Rick e Morty?! P***a, zerei o game [jogo, em inglês].

Quem também deixou um recadinho na publicação foi Junno Andrade, namorado de Xuxa. Prático, ele simplesmente disse que o vídeo tinha ficado show.

É, se depender de todo o amor e apoio que Sasha está recebendo, este novo trabalho dela será um sucesso, né?