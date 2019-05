Kevinho faz parceria com outros cantores e lança clipe contra a fome na África

24/05/2019 | 16:11



Que o Kevinho é o moleque dos hits e que ele está super em alta, isso ninguém pode negar! Agora, depois de anunciar o retorno do namoro com Flávia Pavanelli, o funkeiro voltou aos holofotes porque divulgou algumas grandes parcerias que fez em um projeto super importante.

Kevinho junto com K2, Khaled, Snoop Dogg, Rick Ross e Ronaldinho Gaúcho lançaram nesta sexta-feira, dia 24, um clipe intitulado One Love que é super descontraído e totalmente focado no amor e na solidariedade para as crianças na África.

A ideia deste projeto foi criado pela Agência Alcance, com o apoio da IIMSAM - United Nation e da ONU. Estre projeto lembra muito a canção lançada por Michael Jackson e Lionel Richie, We AreThe WorldI, lançada em 1985 que também visava arrecadas fundos para o combate à fome na África.