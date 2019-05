Luísa Sonza se pronuncia sobre briga com Carlinhos Maia e defende Whindersson Nunes: Não vou deixar esse cara matar o meu marido

24/05/2019 | 16:11



Com toda a confusão envolvendo Carlinhos Maia, Whindersson Nunes e Luísa Sonza, a própria cantora agora resolveu se pronunciar, de uma vez por todas, mesmo que já tenha se explicado. Pelo Instagram, ela postou um enorme texto e, primeiro, esclareceu o seguinte na legenda:

Estou me pronunciando porque meu marido acabou de escrever essa seguinte frase pra mim no WhatsApp: Estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar. Essa é a primeira e última vez que eu toco nesse assunto. Eu desejo do fundo do meu coração felicidade e muito amor pro Carlinhos e pro Lucas [Guimarães, marido de Carlinhos]. Discordo de varias atitudes dele, mas acredito que todo mundo muda, evolui e aprende com os erros. E só estou me pronunciando pelo meu marido. Ele não merece isso. Por mais que falem o contrário, tentei aguentar e apaziguar as coisas até o último momento.

Dentre os tópicos, ela revela o seu lado da história, como por exemplo:

Ele nunca pediu para eu ser madrinha do casamento, inclusive até começar a sair nos Instagrams de fofoca, achei que só o Whindersson seria o padrinho, até porque eu mal conhecia eles dois.

Além disso, falou sobre o rumor de que ela iria se apresentar no casamento dos dois:

Eu fico feliz vendo o casamento de qualquer pessoa, não precisa ser meu amigo, faria uma música de amor pra qualquer união. Teria sim o prazer de cantar em um casamento.

Em outro momento, ela recorda que, na festa de aniversário de Anitta, o próprio Carlinhos admitiu que falava mal dela:

Ele me puxou pra um lado do nada e me pediu desculpas porque admitiu que falava muito mal de mim. E eu abracei ele e aceitei as desculpas dele. Nunca falei nada sobre ele pra amigo próximo e todas as outras várias mentiras que ele falou sobre mim é tudo mentira. A não ser, sim, Whindersson não se dava bem com Carlinhos porque Whindersson tinha muitos e muitos e muitos motivos que não queremos ficar expondo porque achamos isso tudo péssimo. (...) Estou passada como alguém consegue inventar tanta coisa do nada sobre uma pessoa que ela mal conhece.

Por fim, conclui:

É injusto eu ficar calada principalmente depois do que esse cara fez, zombando da doença do meu marido. O quadro dele piorou e tudo o que estávamos evoluindo regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar o meu marido, não vou ficar calada porque o Whindersson não merece isso. Ainda mais no momento que ele está vivendo, meu anjo, não se meta comigo mexendo com minha família. Eu sou muito de boa, aguento porrada todo dia, mas com meu marido, meu amor, NÃO, apenas NÃO.