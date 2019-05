Lamar Odom confessa ter ameaçado Khloé Kardashian de morte na época em que se relacionavam

24/05/2019 | 16:11



Lamar Odom chegou a ameaçar Khloé Kardashian de morte na época em que eles ainda eram casados. Segundo informações do site Radar Online, o ex-jogador de basquete relatou em sua biografia, intitulada Darkness To Light (Escuridão à Luz, em português), que perdeu completamente a sanidade em uma ocasião onde misturou cocaína e ecstasy e acabou sendo extremamente agressivo com a empresária. Tenso, não é?

Lamar teria começado a ter alucinações após a mistura das substâncias, o que levou Khloé a ligar para amigos do atleta pedindo por ajuda. Entretanto, quando seus amigos foram embora, ele agarrou a ex-esposa com força e começou a gritar ameaças à ela.

- Que p***a você está fazendo? Está tentando me envergonhar na frente dos meus amigos? Eu vou matar você, p***a! Você não sabe do que sou capaz!

Lamar acreditava, em seus delírios, que pessoas estavam perseguindo-o e ouvindo as suas declarações por meio de microfones escondidos.

- Elas podiam ler os meus pensamentos. Elas estavam no meu celular. Elas estavam na minha cabeça. Elas estavam nas paredes.

Em 2016, o divórcio de Khloé e Lamar foi finalmente finalizado, cerca de um ano após o jogador ter sofrido uma overdose quase fatal. Desde então, Lamar foi internado em clínicas de reabilitação para controlar os seus vícios em drogas e em sexo. Sua biografia será lançada oficialmente na próxima terça-feira, dia 28.