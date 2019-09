Veja as atrações de Monte Carlo, palco do tradicional GP de Mônaco

Leo Alves



26/09/2019 | 09:48

Neste domingo (26/5), o mundo do automobilismo tem um de seus dias mais importantes da temporada. Pela manhã, no horário de Brasília, acontece mais uma edição do GP de Mônaco de F1, uma das provas mais importantes da história. Depois do almoço em família, entretanto, os olhos dos fãs do esporte a motor se voltam para as 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, corrida tradicional de história centenária.

Com poucos quilômetros de extensão, o principado de Mônaco é um dos destinos mais luxuosos do mundo. Não é raro ver carros de luxo desfilando por suas ruas e iates monumentais ancorados.

História GP de Mônaco

A história da prova monegasca começa antes mesmo do início da Fórmula 1. O primeiro Grande Prêmio disputado no distrito de Monte Carlo foi em 1929. Em 1950, ano de fundação da F1, a prova estava no calendário. Após uma pequena ausência, a corrida voltou a ser disputada em 1955, não deixando mais a categoria desde então.

O piloto que mais subiu ao posto mais alto do pódio é Ayrton Senna, dono de seis vitórias (1987 e de 1989 a 1993). E o tricampeão poderia ter mais uma conquista, já que ele dominava a corrida em 1988, mas acabou batendo sua McLaren na entrada do túnel e deixou a vitória para Alain Prost, seu companheiro de equipe.

Embora tenha perdido o título de Rei de Mônaco para Senna, o bicampeão mundial Graham Hill sabia como triunfar no principado, com cinco vitórias no currículo (1963 a 1965, 1968 e 1969). Maior vencedor da categoria e dono de sete títulos mundiais, Michael Schumacher também venceu cinco vezes no principado (1994, 1995, 1997,1999 e 2001).

Atrações

Para quem pretende chegar de avião, o aeroporto mais próximo fica em Nice, na França. Também é possível ir de carro, trem ou helicóptero. Uma vez no principado, um ponto turístico que vale a visita é o Palácio do Príncipe. Dele, é possível ter uma bela vista da cidade.

O Cassino de Monte Carlo é outro conhecido ponto turístico do distrito. Tanto que há até uma curva do circuito de F1 com o seu nome.

Fundado pelo príncipe Alberto I, o Museu Oceanógrafo tem o maior recife de corais do mundo. Seu terraço panorâmico é outro ponto com visão privilegiada de Mônaco.

Pistas tradicionais

