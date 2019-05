Marinho diz esperar que MP 871 será votada na próxima semana

24/05/2019 | 14:33



O secretário especial da Previdência e Trabalho de Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse esperar que o Congresso Nacional vote na próxima semana a Medida Provisória 871, que trata de irregularidades nos sistema previdenciário do Brasil, o que vai permitir uma economia de R$ 10 bilhões por ano.

Segundo ele, o governo está demonstrando compromisso em busca do equilíbrio fiscal e assim que isso for obtido, com a aprovação da reforma da Previdência, a economia vai crescer. Para ele, os parlamentares também já estão conscientes da necessidade de reformas, e disse estar confiante na aprovação da reforma da Previdência este ano.

"O Congresso já entendeu a necessidade de debruçar sobre o tema com maior atenção porque ai estão aí os índices da atividade econômica, do Produto Interno Bruto (PIB), da agregação de novos empregos, ou seja, economia está pedindo e o Congresso está respondendo", afirmou Marinho.