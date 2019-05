24/05/2019 | 14:29



O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve queda real de 1,32% em abril de 2019 ante o mesmo mês de 2018, para R$ 1.584,51, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com março, houve alta de 0,45%, informou nesta sexta-feira, 24, o Ministério da Economia.

O maior salário médio de admissão em abril ocorreu na atividade extrativa mineral, com R$ 2.432,65, puxado pelos salários da Petrobras. Já o menor salário médio de admissão foi registrado na agropecuária, com R$ 1.327,02.