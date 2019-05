Fernanda Machado fala sobre aborto que sofreu e o que faz para superar a perda: Nunca vou esquecer do meu anjinho de luz

24/05/2019 | 14:11



Fernanda Machado abriu o coração com seus seguidores das redes sociais. Nesta sexta-feira, dia 24, a atriz postou uma foto em seu Instagram onde revela como o hábito da leitura tem a ajudado a lidar com sua dor. Em abril, a famosa sofreu um aborto espontâneo em sua oitava semana de gestação. O bebê era seu segundo filho com o empresário Roberto Riskin.

Ela escreveu na legenda:

Nos últimos anos, a leitura tem sido uma terapia para mim. Meu ritual de toda noite antes de dormir, uma hora de leitura, lendo coisas que fazem bem para a alma.

Na foto, ela aparece segurando um livro sobre espiritismo, focado em bebês. A obra é sobre como a religião enxerga o aborto e como a pessoa pode lidar com o fato depois que ele aconteceu.

A atriz ainda completou:

Essa semana eu estaria completando três meses de gestação. Nunca vou esquecer do meu anjinho de luz.