Preparo especial gerou colheita da cenoura mais pesada

26/05/2019



O cultivo de cenoura especial tomou tempo do cotidiano do jardineiro norte-americano Christopher Qualley. Ele preparou bem o solo escolhido, buscou as melhores sementes, observou as mudanças de clima e contou com boa dose de sorte para colher a cenoura mais pesada do planeta, com exemplar de 10,17 quilos (o peso médio do legume gira em torno de 130 gramas).

A realização do rapaz foi verificada pelo Guinness World Records, que reúne recordes de todos os tipos pelo mundo, em 9 de setembro de 2017, na cidade de Otsego, localizada no Estado do Minnesota, nos Estados Unidos. O legume ultrapassou o antigo detentor do título em 1,6 quilo.