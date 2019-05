Por que o homem tem voz mais grossa do que a mulher?

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



26/05/2019 | 07:00



A definição de vozes grossas (na verdade, graves) e finas ocorre por causa do tamanho da prega vocal de cada pessoa. Quanto maior esse tecido interno for, mais pesado ele é, o que faz com que sua vibração seja lenta e resulte em som um tanto quanto grosso. Os homens geralmente possuem pregas vocais maiores do que as mulheres. Esse tipo de característica pode ser percebida pela existência visível e saliente do chamado pomo de Adão, localizado no pescoço e que ‘guarda’ a comprida estrutura do corpo masculino.

O conjunto de pregas vocais (antigamente chamadas de cordas vocais) fica dentro da laringe, cavidade próxima ao ‘fim’ da boca e fixada na parte interna do pescoço. Ele possui diversos músculos acessórios que, dependendo de certas ações, deixam a estrutura bem esticada (com a voz ficando mais fina) ou encurtada (gerando som mais grave). A fala habitual de um indivíduo surge ao utilizar frequência confortável, sem necessidade de esforço constante no cotidiano. As contrações inusitadas ocorrem em momentos que mudamos a entonação da fala, quando cantamos ou ao nos esforçarmos para imitar outras vozes.

Junto com o desenvolvimento do corpo humano ao longo dos anos, as pregas vocais também crescem e se fortalecem. Os bebês, por exemplo, possuem choro fino porque os tecidos ainda são bem pequenos. As maiores mudanças ocorrem no período entre os 12 e 15 anos, uma vez que as questões hormonais fazem com que pregas vocais dos meninos cresçam mais do que as da meninas – em período de cerca de seis meses, um garoto pode conviver com a dobra do tamanho dessa estrutura, o que gera desafinos constantes. Certas alterações também podem surgir com a chegada de idade avançada, sendo que esses músculos perdem força natural com o envelhecimento.

A voz natural de uma pessoa não pode ser completamente modificada. Apesar de ser característica única, integrantes de uma mesma família podem soar parecido devido ao componente genético em sua formação. O potencial vocal de cada um surge do trabalho das pregas junto com a forma como esse som se projeta nas cavidades de ressonância (espaços na garganta, boca e até mesmo no nariz), com cada resultado sendo diferente. Quando certos ajustes na musculatura da laringe e das cavidades não estão saudáveis, é preciso procurar ajuda médica especializada para tratamento.

Existem alimentos e bebidas chamados de ‘amigos da voz’, casos de frutas (a exemplos de maças e peras) e água, que ajudam a ‘limpar’ a garganta. Já comidas gordurosas, como chocolates e café, prejudicam o som da voz e devem ser evitados em momentos em que se precisa falar muito

Consultoria de Mara K. Christmann, fonoaudióloga, doutora em distúrbios da comunicação humana e professora do curso de fonoaudiologia da Univali (Universidade do Vale do Itajaí), de Itajaí, em Santa Catarina.