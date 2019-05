Nova montanha-russa do Harry Potter é a mais extensa da Flórida

Redação



24/05/2019 | 13:18

A Universal Orlando divulgou novas imagens da Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, a nova montanha-russa do Harry Potter. A atração inova por ser a mais extensa da Flórida, nos Estados Unidos, com 1,5 km. Ela também é a primeira montanha que conta uma história durante o percurso. Além disso, o brinquedo tem o maior número de lançamentos do mundo: sete no total, além de uma queda inesperada de cinco metros de altura.

A montanha-russa está localizada na área de Hogsmeade, no parque Island of Adventure (onde fica o Castelo de Hogwarts). Ela foi construída com base na antiga Dragon Challenge, uma atração com dois trilhos que simulavam o duelo de dragões. A atração será aberta em 13 de junho e estará disponível apenas para pessoas a partir de 1,21 metro.

Divulgação/ Universal Orlando Resort Montanha-russa entrando nas ruínas, onde o Hagrid dá a aula de Trato das Criaturas Mágicas



Nova montanha-russa do Harry Potter, na Universal Orlando

A fila

Durante a espera, os visitantes passam pelas ruínas que ficam atrás da cabana do Hagrid, que é usada para dar aulas de Trato das Criaturas Mágicas. Na parte externa da fila, é possível ver as motos “voando” pela Floresta Proibida.

Divulgação/ Universal Orlando Resort Detalhes de uma Sereiana e um Grindylows (diabos marinhos) na área externa da fila do brinquedo



Além disso, alguns personagens dos filmes estão presentes na aventura. Em uma das salas, os visitantes encontram Arthur Weasley e Hagrid conversando sobre as aulas e falando sobre como reproduzir as motos para todos andarem. Alguns animais fantásticos também aparecem e podem dar sustos no pessoal.

Divulgação/ Universal Orlando Resort Ovos de dragão, na fila da Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure



Depois disso, os visitantes são guiados por um labirinto até o começo da atração. Antes de subir nas motocicletas, será possível visualizar alguns materiais utilizados nas aulas de Trato das Criaturas Mágicas, como ovos de dragões e um berçário com Explosivins (animais mostrados no brinquedo).

A atração

Para essa aventura, é possível escolher entre a moto e o sidecar. O carrinho comporta 14 pessoas, divididas em duplas. De acordo com os criadores, a experiência da montanha-russa fica mais legal para quem está no sidecar. Portanto, fica a dica para quem estiver em dúvida de onde sentar.

Divulgação/ Universal Orlando Resort Carrinho da nova atração com duas opções: a motocicleta e o sidecar



Durante os três minutos de percurso, os motoqueiros veem cenas com os personagens nos ambientes fechados. Depois são arremessados e viajam pela Floresta Proibida, onde atingem até 80 km/h. Os aventureiros são lançados sete vezes no percurso, despencam de uma queda de cinco metros e são catapultados a 19 metros no ar em um ângulo de 70 graus. Para finalizar, os carrinho volta de costas.

Divulgação/ Universal Orlando Resort Hagrid aparecerá em alguns momentos na montanha-russa



Por dentro da Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Veja um vídeo que mostra um pouco sobre a nova montanha-russa do Harry Potter, na Universal.